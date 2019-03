Viareggio Cup - Il Genoa soffre ma vince: 3-2 al Dukla Praga

Fonte: Inviato a Levanto (SP)

Inizia col piede giusto l’avventura del Genoa alla 71a edizione della Viareggio Cup. A Levanto la squadra di Carlo Sabatini ha superato 3-2 un ottimo Dukla Praga nella prima giornata del Girone 9. Una prova di carattere dei Grifoncini che hanno anche saputo soffrire contro una squadra che non ha demeritato e che li ha messi a più riprese in difficoltà.

LA SBLOCCA ULLMAN - Il primo sussulto è di marca ceca con Houha che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia verso la porta ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. All’undicesimo risponde per il Genoa con Szabo che entra in area di rigore e conclude a botta sicura Stovicek è bravo a respingere. Il vantaggio del Dukla al 21’ con una rasoiata ravvicinata di Ullman che batte Raccichini sul palo più lontano. La reazione dei Grifoncini arriva con Ventola che viene lanciato in campo aperto, Stovicek sbaglia il rinvio colpendo l’attaccante ma il rimpallo non genera conseguenze.

REAZIONE GENOA E PARI DI VENTOLA - Al 33’ i rossoblu si affacciano in avanti con un cross di Rovella per la testa di Ventola ma il numero 19 non riesce ad imprimere la forza giusta al pallone favorendo la presa di Stovicek. La vera occasione arriva a dieci dal riposo con un calcio d’angolo di Rovella che pesca Zanoli il cui colpo di testa esalta le doti dell’estremo difensore Dukla Praga, abile a togliere il pallone da sotto la traversa. Al 40’ ecco il pareggio del Genoa con Szabo che effettua un cross basso verso il centro, Masek svirgola il rinvio favorendo il tap in vincente di Ventola.

SZABO COMPLETA LA RIMONTA - In avvio di ripresa la formazione di Sabatini si fa vedere in attacco con Karic la cui conclusione viene murata da Masek. Al quarto bell’azione di Cleonise che scambia con Karic in area di rigore ma conclusione male sul fondo. Al quinto Ventola ricambia la cortesia con Szabo mettendo un pallone delizioso che il numero 10 tocca delicatamente alle spalle di Stovicek. Il Genoa è in fiducia: Zevakanov cerca la conclusione ravvicinata ma viene murato da un avversario e pochi istanti più tardi Karic su calcio di punizione costringe l’estremo difensore del Dukla Praga alla parata in due tempi.

PARI SPETTACOLARE DI KOTT - Il pareggio del Dukla Praga è un’autentica perla. Traversone dal versante sinistro che scavalca la linea di porta arrivando a Kott che non ci pensa due volte a colpire al volo battendo Raccichini sul secondo palo meritandosi gli applausi della tribuna. Al 24’ Cleonise cerca un diagonale in area di rigore ma il tiro è troppo debole e preda di Stovicek. Due minuti più tardi brivido nella schiena dei giocatori rossoblu con Veniger che approfitta di un errore della retroguardia dei Grifoncini in seguito ad un corner ma ciabatta il tiro.

ZANOLI LA DECIDE, FORCING FINALE DEL DUKLA - A sette dalla fine il Genoa trova il nuovo vantaggio con un colpo di testa di Zanoli in seguito ad un calcio d’angolo. Il Dukla non ci sta e nel finale il neo entro Kozel costringe Raccichini alla parata in corner con una conclusione ravvicinata. A tempo praticamente scaduto l'ultimo sussulto del Dukla arriva con un calcio di punizione di Kott: il numero 9 scodella un pallone insidioso che viene però allontanato dalla retroguardia rossoblu.

GENOA-DUKLA PRAGA 3-2

Reti: 21’ Ullman (P), 40’ Ventola, 50’ Szabo, 62’ Kott (P), 83’ Zanoli.

Genoa: Raccichini, Piccardo, Zanoli, Zvekanov (63’ Cella), Karic, Rovella, Szabo (71’ Bianchi), Cleonise (82’ Masini), Dumbravanu, Gasco (82’ Adamoli), Ventola (63’ Tiago Goncalves). A disposizione: Ruggiero, Da Cunha, Nije, Raggio, Petrovic, Montaldo, Ricci, Dellepiane, Besaggio, Diakhate. Allenatore: Carlo Sabatini.

Dukla Praga: Stovicek, Kadlec (36’ Volf), Novak, Masek, Veniger, Kott, Studnicka, Vera, Ullman (87’ Seung Bin), Rattay, Houha (87’ Kozel). A disposizione: Buchlak, Soukup, Hrubes, Matousek. Allenatore: Jan Podolak.

Arbitro: Luca Zucchetti.