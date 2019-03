Viareggio Cup, Inter fermato dal Braga. Vola il Torino: sette gol al Tbilisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è giocata oggi la prima giornata della Viareggio Cup, competizione giovanile dedicata alla categoria Primavera che visto l'Inter impattare in casa contro il Braga: esordio duro quindi per i campioni in carica, mentre tutto facile per Venezia e Torino, che hanno asfaltato rispettivamente Liac New York e Dinamo Tbilisi. Più faticosi i successi delle emiliane Parma e Bologna, mentre il Cagliari in serata ha avuto la meglio con due gol di scarto sugli americani del Leichhardt. Di seguito i risultati di tutta la prima giornata di gare:

Inter-Braga 1-1

(59' Costa (B), 71' Corrado (I))

Empoli-Nordsjaelland 3-3

(5' Clinton (N), 36' Maxwell aut. (E), 41' Ibrahim (N), 78' st. Abu (N), 83', 88' Ekong (E))

Ascoli-United Youth Soccer Stars 3-0

(47' Coulibaly (A), 88' D'Agostino (A), 94' D'Agostino rig. (A))

Ternana-Viareggio 0-1

(27' Zaccagnini (V))

Torino-Dinamo Tbilisi 7-1

(22' Juwara (T), 23' Singo aut. (N), 38' Juwara (T); 63', 70' Damascan (T), 72' Murati rig. (T), 83', 89' Moro (T))

Rieti-Atletico Paranaense 1-3

(18', 27' Vinicius Mingotti (A), 52' Pantano (R), 88' Christian (A))

Venezia-Euro Liac New York 5-0

(17', 37', 50' Buso (V), 72' Rossi (V), 80' Schmalbach (V))

Bologna-Bruges 1-0

(89' Mazza rig. (Bo))

Parma-Nania 1-0

(29' rig. Kasa)

Cagliari-Apia Leichhardt 2-0

(11' pt. Deri (C), 31' Ladinetti rig. (C))