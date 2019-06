VIDEO - Maldini e la finale di Istanbul: "Pensavo che fosse la mia ultima"

Nel giorno del suo 51° compleanno, Paolo Maldini ha ricordato a DAZN le parti finali della sua carriera: "Nella mia carriera, ho perso tre finali di Champions, tutte molto dolorose. Quella di Istanbul pensavo che fosse la mia ultima, condirla con un gol e magari riuscire a vincere sarebbe stato bellissimo. Poi il destino mi ha dato l'occasione di farlo".

Cosa le viene in mente dicendo Liverpool?

"Mi viene in mente soprattutto la prima, che abbiamo perso. È strano, però è il ricordo più forte. Abbiamo dominato per 110 minuti su 120, ma non abbiamo vinto. Mi viene in mente quanto il calcio sia strano e particolare".

Poi ha giocato con un ginocchio messo male.

"Aver giocato la finale di Atene è stato un po' un azzardo, però volevo esserci a tutti i costi. La vedo come la fine della mia carriera, gli anni successivi sono stati intensi, ma non così belli".