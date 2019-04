© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla stampa presente dopo la riunione con gli arbitri in Lega Serie A a Milano: "L'incontro è stato formativo come sempre, ci siamo confrontati e c'è la volontà di migliorare e spiegare le cose. Alcune decisioni che vengono prese sarebbe il caso di spiegarle anche al pubblico. Gli arbitri hanno le idee chiare e ci sono delle regole che devono essere rispettate e devono essere al di sopra di ogni sospetto. Allenatori assenti? Non credo che sia dovuto agli errori degli arbitri. Qualcuno gioca stasera, altri pensano alle Coppe e qualcuno ha giocato tardi ieri sera".