© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua sulla stagione della Juventus, dirigendo delle stoccate indirette al suo tecnico Allegri e al gioco: "Vince sempre ma vorrei vedere la Juve giocare un po' meglio, e penso che si possa dire che con i giocatori che ha potrebbe fare calcio un po' più bello. Ha dei grandi giocatori ma non è una squadra bella da vedere. Non dico che deve essere come il Real, il Barcellona o il Bayern ma giocare un po' meglio", le sue parole dagli studi di Tiki Taka, in diretta su Canale 5.