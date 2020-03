Vieri: "Immobile il più forte d'Italia. Sta portando la Lazio a lottare per lo Scudetto"

Christian Vieri, in una diretta Instagram, parla così con Luigi Pardo durante una diretta Instagram andata in scena ieri. Grandi elogi per Ciro Immobile: "Sta portando la Lazio a lottare per lo Scudetto, quando si riprenderà se la giocheranno fino alla fine. Sta dimostrando di essere l'attaccante più forte del campionato. Più forte Ciro o Bobo Vieri? Meglio Ciro".