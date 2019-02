Vieri sull'Atalanta: "Calcio vero. Gasp top in Europa per i giovani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Vieri parla a 360° a La Gazzetta dello Sport commentando numerosi temi legati all'attualità della Serie A. Queste alcune battute sull'Atalanta: "Conosco bene quell’ambiente, non mi sorprendono certi risultati. Fanno calcio vero, favoriscono la crescita dei giovani, rianimano anche qualche vecchietto. Ruggeri per 20 anni e oggi Percassi: è una lunga storia di efficienza ai massimi livelli nonostante budget non certo ricchissimi. E poi c’è Gasperini...È il miglior allenatore in Europa per i giovani. Nessuno come lui sa esaltare i talenti, fisicamente e tatticamente. E poi è molto bravo a “condire” il tutto con qualche giocatore più esperto magari scartato da altre parti. Un grande, lavora sul fisico, le sue squadre vanno a 6000 all’ora. Ordine, forza, velocità e intensità: l’Atalanta ha una mentalità internazionale, ha gioco e ritmo europei. Spettacolo puro. Zapata? Per nulla, non riesco a capire perché le big non abbiano mai messo seriamente gli occhi su questo armadio. È eccezionale, forte, a tratti immarcabile. D’altronde lo dico da tempo: in giro c’è ancora troppa gente nei posti chiave che non capisce nulla di calcio".