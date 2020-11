WFS World Football Summit, Da Raiola a Eto'o, tutto in diretta su LIVENow

WFS in diretta tutte le sessioni del Summit per la prima volta su LIVENow

Tre differenti pacchetti acquistabili per guardare il World Football Summit, consentono ai professionisti del settore di guardare le sessioni dell’evento in live streaming per la prima volta.

Londra, Regno Unito, mercoledì 18 novembre.

World Football Summit, il principale organizzatore di eventi di business legati al mondo del calcio e LIVENow hanno unito le forze per trasmettere le sessioni WFS Live in tempo reale, ai professionisti del settore di tutto il mondo.

Per la prima volta in assoluto, i professionisti del business dello sport e gli appassionati di calcio possono accedere in diretta a oltre 40 conferenze, presentazioni, tavole rotonde e sessioni di domande / risposte che si svolgeranno dal 23 al 27 novembre.

Oltre 100 relatori di prim'ordine provenienti da tutto il settore globale saliranno sul palco virtuale per discutere e confrontarsi sulle questioni più urgenti che interessano il business dello sport, dagli effetti finanziari e le implicazioni della pandemia Covid-19 al ruolo crescente del professionisti sportivi come attivisti sociali.

Di seguito una selezione di relatori confermati:

Lisa Baird– Commissioner, NWSL

Jonathan Barnett – Football agent

Samuel Eto'o– Football legend ( Guarda su LiveNow l'intervento )

Assia Grazioli-Venier - Founding Partner - Board of Directors, Muse Capital & Juventus ( Guarda su LiveNow l'intervento )

Juan Mata – Footballer and Co-Founder of Common Goal

Andrea Radrizzani - Chairman & Founder, Aser Ventures ( Guarda su LiveNow l'intervento )

Mino Raiola – Football agent ( Guarda su LiveNow l'intervento )

Fatma Samoura – Secretary General, FIFA Christian Seifert – CEO, Deutsche Fußball Liga

Javier Tebas – President, LaLiga

Sharon Thorne - Global Chair, Deloitte

Luis Vicente – Group Chief Executive Officer, ELEVEN SPORTS

Paolo Carito - General manager Guarda su LiveNow l'intervento

Gianluca Di Marzio - Reporter Guarda su LiveNow l'intervento

WFS Live è l'evoluzione digitale del World Football Summit, il congresso aziendale che riunisce i principali stakeholder dell'industria calcistica in tutto il mondo dal 2016.

La sua edizione inaugurale, a luglio 2020, ha riunito oltre 150 relatori e oltre 3.400 partecipanti da oltre 120 paesi, e questa seconda edizione è destinata ad essere ancora più grande.

LIVENow ospita incredibili esperienze dal vivo e mira a intrattenere, coinvolgere ed educare. Sport, concerti, allenamenti, spettacoli di cabaret e altro ancora vengono trasmessi sugli schermi di tutto il mondo.

Per la prima volta LIVENow trasmetterà WFS Live, consentendo agli spettatori di guardare stimolanti talk, panel e tavole rotonde comodamente da casa.

I tre pacchetti includono:

-Full Access Pass a 19,99 €: guarda tutte le sessioni dei cinque giorni dal vivo.

- Pass giornaliero a 9,99 €: controlla tutte le sessioni in un giorno particolare mentre si verificano.

- Panel Pass a 2,99 € - visualizza una particolare sessione di interesse in tempo reale.

È inoltre possibile acquistare un Summit ePass da LIVENow per 70,00 €.

I titolari di Summit ePass si impegnano con il programma di eventi di cinque giorni tramite l'app di networking all'avanguardia WFS Live. Attraverso l'App, i possessori di Summit ePass possono partecipare a ogni sessione, interagendo in tempo reale tramite chat dal vivo e sondaggi interattivi, interagire con gli altri partecipanti tramite chat di gruppo e videochiamate individuali. Possono anche connettersi con potenziali partner attraverso uno strumento di matchmaking basato sull'intelligenza artificiale o interagire con marchi e aziende che plasmano il futuro del gioco presso l'area espositiva virtuale WFS Live.