Xabi Alonso, ex calciatore del Real Madrid e attualmente alla guida dell'Under 15 dei blancos, è impegnato nel Torneo delle Sirene di Sorrento. L'ex campione è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Mi aspetto una grande partita tra Napoli e Arsenal, sono due grandi squadre, tiferò per il Napoli perché ho tanti amici e spero passino il turno. Ancelotti propone calcio, sono felice per lui. Sia i titolari che le riserve giocano e propongono calcio, sono fiducioso. Conosco bene Ancelotti, gli ho parlato tante volte e ha grande carisma. Cerco di imparare da lui, riesce ad ottenere il massimo da tutti. Io al Napoli? Nel 2008 potevo andare alla Juve, ma mai al Napoli. Però non se ne fece nulla", riporta Tuttonapoli.net.