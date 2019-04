© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore di Parma e Milan, Cristian Zaccardo, ha parlato ai microfoni di Sky a margine de La Notte dei Re: "Dzeko è esploso dieci anni fa con me, poi ha fatto una carriera strepitosa. Già da allora mi parlava del campionato italiano. Ora ha dimostrato il suo potenziale, è completo, poi si vedrà se rimarrà. La Roma è stata brava a fare un affare, acquistandolo a 15 milioni. Nel calcio ci sono momenti, oggi ci sei e domani no, di lui se ne parlerà molto in estate".

Sull'esordio a San Marino. "Ieri ho esordito nella semifinale della Coppa Titano, ho segnato in semifinale, abbiamo vinto 2-0".