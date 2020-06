Zamorano e l'aneddoto della maglia '1+8': "Sono ricordato ancora oggi per questo"

Ivan Zamorano parla della scelta nel 1997 di indossare l'originale maglia che riportava il numero "1+8": "Volevano dare la numero 9 a Ronaldo e io dissi: ok, ma per me che facciamo? Sandro Mazzola propose di scegliere due cifre la cui somma facesse 9. Allora chiesi se fosse possibile mettere un segno + in mezzo a due numeri. 'No, questo no' mi rispose. Parlammo con Moratti che chiese il permesso alla Federazione. Via libera, 1+8! Per me è stata una maglietta bellissima, la gente ancora adesso si ricorda di quella maglietta. Fu una bellissima decisione e io sono stato il primo e credo anche l'ultimo ad averla fatta. Tutto il mondo si ricorda".