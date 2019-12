Zazzaroni (CdS): "Ancelotti pettinato da bambole e bambolotti"

© foto di Lorenzo Marucci

Notte particolare quella vissuta dal Napoli. Da una parte la qualificazione agli ottavi di Champions League mentre dall'altra la fine del rapporto con Carlo Ancelotti. Di questo ha scritto nel suo fondo di prima pagina sul Corriere dello Sport il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni: "Conquistare per la terza volta nella storia, e da imbattuti, gli ottavi di Champions, entrando così tra i primi 16 d’Europa, e vedere inquadrati De Laurentiis e Ancelotti che sembrano appena rientrati dal funerale del gatto di casa. Succede a Napoli, forse solo nella Napoli di Aurelio dove il surreale sovrasta spesso il reale. [...] Ancelotti è un uomo e un professionista adorabile, rarissimo caso di vincente amato ovunque. Secondo Sacchi, col quale è cresciuto professionalmente, ha un solo difetto: non ha più l’ossessione, la molla che, ad esempio, ha consentito a Conte di essere Conte. Possibile che Arrigo abbia ragione: di sicuro Carlo, la cui fierezza e coscienza di sé non l’abbandonano mai, non ha perso il coraggio, non si sottrae alle sfide, e quella col Napoli di De Laurentiis nella stagione del dopo-Sarri conteneva tutti i caratteri del salto nel buio. [...] Ancelotti passa (lui con la Juve) e chiude, lasciando un Napoli ammirato da Klopp. Dopo tanti traditori affidati all’infamia potrà dire lui, Carlo, di esser stato tradito? Durante il primo ritiro spiegò che 'non sono qui per pettinare le bambole'. Bambole e bambolotti hanno pettinato lui".