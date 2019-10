Zazzaroni (CdS) sul Napoli: "L’ha vinta Ancelotti. Ha risposto col risultato"

© foto di Lorenzo Marucci

Porta la firma di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il fondo sul Napoli reduce dal successo contro il Salisburgo nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: "L’ha vinta Ancelotti. Lui solo. La sua logica, il suo fiuto, il suo buonsenso, la sua esperienza hanno prevalso sul calcio e sulle convinzioni dei tecnici del prima e del durante. Carlo si è preso una soddisfazione immensa, una delle tante, indirizzando positivamente il percorso europeo del Napoli che per la prima volta nella sua storia ha conquistato almeno sette punti nelle prime tre partite della fase a gironi. Per giorni abbiamo raccontato un Salisburgo che non perdeva in casa da tre anni e del suo attacco da paura: novantatre minuti dell’Ancelotti più ispirato e di un Mertens formidabile e tante domande (“perché Lozano subito?, perché non lo toglie all’intervallo?, e Insigne fuori?, e Milik, quello della doppietta?”) hanno ricevuto la risposta più convincente, quella del risultato".