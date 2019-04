Zazzaroni: "Conte vuole tornare in Italia, Juve bloccata su Allegri"

"Conte vuol tornare in Italia: la Juve al momento è bloccata su Allegri, l'Inter ha un problema, Spalletti con un contratto e ancora qualcosa di FFP. La Roma può essere l'unica soluzione per Conte che al momento sta ascoltando tutti e vuole un progetto. Se dovesse arrivare Conte alla Roma sarebbe un anno zero. Lui è uno che pretende molto, rilanciare Roma sarebbe un progetto straordinario da questo punto di vista. Ad oggi non ci credo, ma non credevo neanche a Ronaldo alla Juve". Lo ha detto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Tutti convocati, su Radio 24.