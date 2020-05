Zazzaroni: "Gastaldello non vuole giocare? Gli chiederei di devolvere lo stipendio a un ospedale"

“Gastaldellockdown”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza con questo titolo le parole di Daniele Gastaldello, difensore del Brescia che ieri ha definito una forzatura la ripartenza: “Nessuno può costringere un uomo a svolgere il proprio compito se non se la sente - viviamo in un Paese in cui l’assunzione di responsabilità è non è un obbligo: è un optional. […] Pertanto, se fossi il presidente di calciatori contrari a scendere in campo per paura del contagio o di altro li lascerei liberi di scegliere, li pagherei perché i contratti devono essere onorati, ma l tempo stesso pretenderei che la somma corrispondente alle partite saltate fosse devoluta a un ospedale della zona”.