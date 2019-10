Zazzaroni sul CorSport si chiede: "Si può davvero fermare questa Juve?"

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato nel suo fondo di prima pagina la situazione del campionato dopo il ritorno in vetta della Juventus: "Ora il sospetto (forte) è che in poco meno di due mesi di campionato Sarri abbia trovato il compromesso ideale tra i suoi princìpi di gioco e le caratteristiche dei campioni che allena (la stagione nel Chelsea degli “anarchici” Hazard e David Luiz e di una stampa antipatizzante gli è servita) e se anche Sarri diventa duttile la domanda che ci accompagna da quasi un decennio torna d’attualità: si può davvero fermare questa Juve? [...] Due giorni fa, a Londra, Andrea Agnelli, quasi compiaciuto, ha detto che “l’Inter è una seria candidata al titolo”: quando fa così le preoccupazioni di chi insegue tra mille difficoltà e diffidenze ma con legittime velleità aumentano in modo considerevole".