© foto di Federico Gaetano

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport Walter Zenga, parlando di Kulusevski alla Juve, ha svelato anche la sua squadra al Fantacalcio in cui lo svedese è pilastro e perno centrale: "L'ho messo accanto a Correa, alle spalle di Belotti e Lukaku, con Castrovilli, Veloso e Sensi in mezzo. Difesa a tre con Faraoni, Acerbi e Di Lorenzo, in porta Handanovic".