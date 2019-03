Polpette dell'IKEA gratis a vita per Zlatan Ibrahimovic. Garantite dalla stessa azienda svedese, per gli elogi dell'attaccante. Ospite del Jimmy Kimmel Live, infatti, Ibra ha rivelato di aver arredato la sua casa di Los Angeles interamente con mobili Ikea. Al che il presentatore gli ha detto: "Le persone ricche non comprano i mobili IKEA". "Ma le persone intelligenti sì", ha replicato Ibrahimovic.

Hej, @Ibra_official ! We hear you love IKEA, so we’re giving you free meatballs for life. Seriously, visit the #IKEABurbank restaurant before Saturday’s season opening match or anytime and the KÖTTBULLAR are on us!

