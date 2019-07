© foto di Federico De Luca

Dino Zoff promuove l'acquisto di Matthijs de Ligt da parte della Juventus. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Su un paragone con Ruud Krol e Franz Beckenbauer ha dichiarato: "Non carichiamolo di responsabilità. Deve crescere ancora, ma la personalità non manca, come i mezzi fisici. Il tedesco a fine carriera si è mostrato il più completo e forse De Ligt potrà progredire su quella scia. Ma è ancora presto per dirlo". Zoff ritiene comunque l'olandese ancora sotto Koulibaly. Sul senegalese: "Per me attualmente è il più forte in giro. Koulibaly più forte di De Ligt? Oggi sì, ma ci sono 8-9 anni di differenza ed è logico sia così. Ecco, quando l'olandese avrà superato il rendimento del difensore senegalese del Napoli potrà entrare fra i più grandi".