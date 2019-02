© foto di Federico De Luca

L'ex portiere Dino Zoff ha parlato a Radio Marca in vista della gara di ritorno fra Juventus e Atletico Madrid: "La Juve non si può mai dare per morta, ha grandi giocatori in rosa. Secondo me la sfida non è ancora decisa, la Juventus ha le proprie chance e non sarebbe un miracolo se alla fine si qualificasse ai quarti la squadra di Allegri. Ronaldo? La Juve dipende molto da lui, sicuramente è il giocatore più importante della rosa. Oblak? Credo che sia uno dei migliori al mondo, oggi".