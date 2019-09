Zoro: "Razzismo, nulla è cambiato. I giocatori si difendano da soli"

Era il 27 novembre di un ormai lontano 2005 quando Marco André Zoro interruppe la sfida tra Messina e Inter perché insultato dai tifosi ospiti. Solo l'intervento di Adriano e dei suoi compagni fecero riprendere la partita, ma da quel giorno di quasi 15 anni fa, non è cambiato gran che: "Sono felice che Infantino abbia parlato chiaramente e senza peli sulla lingua - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - In Italia non è cambiato nulla per colpa dello Stato e della FIGC che non hanno lottato contro il razzismo". Se la soluzione non arriverà dalle istituzioni o dai club, ecco che secondo l'ex calciatore messinese, dovrà arrivare dai giocatori: "I tifosi dovrebbero pagare per vedere uno spettacolo e non per offendere, se lo fanno è giusto negargli lo spettacolo. E' giusto che i calciatori di colore si difendano da soli se non lo fa nessun altro, anche lasciando il campo".