13 ko consecutivi in Champions per l'OM, Villas-Boas: "Non mi riprenderò da questo fallimento"

Intervenuto in conferenza stampa, mister André Villas-Boas ha presentato così la prossima gara casalinga di Champions League contro l'Olympiacos: "Spero che là davanti possiamo ripetere quanto visto col Nantes. Affronteremo però un avversario esperto e stavolta sarà quindi più difficile. Ci aspetta una partita dura domani, ma è l'ultima opportunità che abbiamo per continuare il nostro cammino in Europa".

La vittoria per 3-1 col Nantes in campionato può avervi sbloccati?

"Il cambio di passo è stato prima di tutto mentale, spero che questa vittoria possa essere un punto di riferimento per il prosieguo di tutta la nostra stagione".

Come si spiega gli zero gol fatti e gli zero punti in Champions finora?

"C'è mancata anche un po' di fortuna... Non abbiamo esperienza, il Marsiglia ha perso 13 partite di fila in Champions, io stesso mi faccio molte domande su questo. Probabilmente non mi riprenderò mai da un simile fallimento".