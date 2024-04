Ufficiale L'Irlanda conferma O'Shea ct ad interim: siederà in panchina nel mese di giugno

La Federcalcio irlandese ha prolungato l'incarico di John O'Shea come ct ad interim della nazionale maschile anche per le due amichevoli di giugno contro Ungheria e Portogallo. Sono stati confermati anche i suoi assistenti Paddy McCarthy e Glenn Whelan e l'allenatore dei portieri Rene Gilmartin. Il consulente tecnico Brian Kerr non si unirà alla squadra per le amichevoli di giugno a causa di impegni precedenti.

John O'Shea ha commentato così la notizia: "Non vedo l'ora di continuare come allenatore ad interim per due grandi partite a giugno contro Ungheria e Portogallo. Entrambe le partite rappresentano grandi sfide, ma sono stato davvero contento di quello che ho visto dai giocatori in entrambe le partite a marzo e cercheremo di sfruttare alcuni di questi aspetti positivi a giugno, ma anche di ottenere quella vittoria che pensavo meritasse prima. ono in contatto con Marc Canham dalle partite di marzo e la settimana scorsa mi ha chiesto di intervenire nuovamente e, come ho detto prima, è sempre un onore rappresentare il nostro Paese, così felice di continuare come capo allenatore ad interim per giugno. Il lavoro inizierà subito, inoltre è bello confermare che il team tecnico e prestazionale rimarrà per le partite di giugno, il che è ottimo per la continuità con i giocatori e lo staff".