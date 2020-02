vedi letture

22 febbraio 1984, clamoroso in Coppa Italia: Juve eliminata dal Bari, squadra di C1

Il 22 febbraio 1984 a Bari si assiste a uno dei più clamorosi risultati della storia del calcio italiano: il Bari di Bruno Bolchi, all'epoca in Serie C1, elimina la Juventus in Coppa Italia in una sfida valida per gli ottavi di finale. All'andata a Torino due settimane prima, i galletti sono protagonisti di un clamoroso successo per 2-1, maturato nei minuti di recupero con la rete decisiva del capitano Antonio Lopez. Allo "Stadio della Vittoria" si registra il record di spettatori per l'impianto: 39.271 presenti con l'incasso record per il club di 476 milioni di lire. La Juventus di Trapattoni ha fra i titolari stelle del calibro di Michel Platini e Zibì Boniek, oltre ai campioni del mondo Gentile, Cabrini, Scirea e Paolo Rossi. Eppure sono i biancorossi ad andare all'intervallo in vantaggio con Messina. Platini e Tardelli, subentrato a inizio ripresa, ribaltano l'incontro che col risultato di 1-2 vorrebbe dire supplementari. E invece al 90' un altro rigore, stavolta trasformato da Lopez, porta il Bari clamorosamente ai quarti di finale. I pugliesi riusciranno a spingersi addirittura fino alle semifinali, eliminando un'altra squadra di Serie A, ossia la Fiorentina, prima di venire eliminati dal Verona.