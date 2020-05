Aguero in scadenza col City nel 2021: "Il mio futuro è incerto, non so cosa accadrà"

Sergio Aguero nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'Chiringuito' svelando che diversi calciatori in Premier League hanno paura della ripresa delle attività, nonostante la linea della Federazione sia chiara: provare a chiudere la stagione.

Nel corso del botta e risposta, Aguero s'è poi soffermato sul suo futuro. Classe '88, il calciatore argentino ha un contratto col Manchester City in scadenza nel giugno 2021: "Ma oggi non sto pensando a cosa farò - ha detto -. So che ogni giorno il mio contratto è più vicino alla scadenza. Probabilmente ci saranno alcune offerte, ma vedremo. Per ora voglio solo provare a vincere la Champions League col City, sarebbe un risultato incredibile per me e il club. Ma non ho davvero pensato a cosa farò dopo il 2021. Non escludo di tornare in Spagna o di andare in nessun paese. Non so cosa farò. Oggi mi sento bene e a mio agio a Manchester. Voglio fare tutto nel migliore dei modi, poi vedremo".