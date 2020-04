Ajax, ag. Van de Beek: "Il suo futuro? Ci sono club interessati ma il coronavirus cambia i piani"

L'agente di Donny van de Beek, Guido Albers, ammette che l'addio del suo assistito all'Ajax non è più così scontato. Ecco le sue parole a Voetbal International: "Cosa succederà con Donny? In questo momento non si può sapere nulla. C'è l'interesse di vari club di cui si sa già da molto tempo. Vedremo cosa succederà le prossime settimane. Non voglio dire nulla a riguardo perché alcune cose sono confidenziali, sebbene il coronavirus abbia cambiato la situazione di alcuni club e dobbiamo esaminare tutto attentamente. È importante che Donny prenda una decisione in base ai propri sentimenti e pensi dove può adattarsi meglio e avere più successo".