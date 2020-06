Ajax, il Bayern è in pole per il terzino classe 2000 Sergiño Dest: già presentata un'offerta

vedi letture

Bayern Monaco in pole per il terzino destro Sergiño Dest. Il club bavarese, scrive la 'Bild', ha già presentato un'offerta all'Ajax per il calciatore classe 2000 e in questo momento è in vantaggio rispetto al Barcellona, club alle prese con un mercato piuttosto bloccato a causa delle mancate cessioni.