Ajax, un anno dopo la storia è cambiata. Cosa è successo al modello d'Europa?

Nemmeno dieci mesi fa l'Ajax si giocava l'accesso alla finale di Champions League, dopo aver eliminato nientemeno che Real Madrid e Juventus e vinto l'andata della semifinale sul campo del Tottenham. Sembra passata un'eternità, guardando lo scenario attuale: a dicembre la retrocessione in Europa League, dietro nella fase a gironi a Chelsea e Valencia. E ieri l'eliminazione anche dalla competizione meno importante, per mano del Getafe. Resta il campionato dove la squadra di Ten Hag è prima, ma con soli tre punti di vantaggio sull'AZ Alkmaar. E nell'ultimo turno è arrivato il ko contro il modesto Heracles (9° in classifica). Cosa è cambiato in questi dieci mesi? Vediamo nel dettaglio:



CESSIONI PESANTI - L'altra faccia dei 210 milioni circa incassati: inevitabile pagare lo scotto dopo aver ceduto i pilastri di difesa e centrocampo: Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, a dispetto della giovane età, erano imprescindibili. E anche Lasse Schöne garantiva gol e assist, oltre che geometrie ed esperienza.

ACQUISTI SBAGLIATI - I sostituti non si sono rivelati all'altezza, almeno al momento. Ad eccezione di Quincy Promes, che ha ripagato l'investimento con 15 reti in 25 partite, gli altri due acquisti più onerosi non si sono adattati, né Edson Alvarez né Razvan Marin. Entrambi hanno perso il posto dopo le prime giornate.

INFORTUNI - Mai come quest'anno l'infermeria ajacide ha accolto così tanti giocatori: Ten Hag si è dovuto privare di giocatori del calibro di Neres, Ziyech, Veltman, Promes e Mazraoui. Non riuscendo ad avere un undici tipo a cui dare continuità. Ieri sera si è aggiunta la squalifica di Tagliafico, costringendo Blind a spostarsi sulla corsia sinistra e portando il tecnico a schierare un'inedita coppia di centrali, formata da Martinez e Schuurs.

STANCHEZZA - Il ranking delle squadre olandesi penalizza fortemente l'Ajax, costretto a iniziare molto presto la stagione. La prima partita di Champions quest'anno è datata 6 agosto, la stagione precedente il 25 luglio, quella prima ancora il 26 luglio. Situazione che alla lunga la squadra paga.