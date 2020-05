Ajax, van der Sar: "Van de Beek, Onana e Tagliafico via? Possibile, ma scordatevi lo sconto"

Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha raccontato ai microfoni di Sky Sports UK di un patto fatto la scorsa stagione con alcuni dei suoi calciatori: "In estate abbiamo raggiunto un accordo verbale con Onana, Tagliafico e van de Beek per restare qui un'altra stagione e poi aiutarli a cercare un altro club per fare un altro step per le rispettive carriere. Non è cambiato nulla nonostante il coronavirus, non ci sarà uno sconto del 50% per nessuno. I club questo possono dimenticarlo".