Al Werder basta il 2-2 per restare in Bundesliga: sfuma il sogno dell'Heidenheim

vedi letture

Il sogno dell'Heidenheim sfuma dopo 98 minuti intensi e ricchi di emozioni. Il Werder Brema pareggia per 2-2 in trasferta e, in virtù dello 0-0 della gara d'andata, resta in Bundesliga. La squadra di Kohfeldt passa in vantaggio dopo 3' grazie all'autorete di Theuerkauf e controlla la sfida fino all'85', quando Kleindienst pareggia e regala speranza alla sua squadra. Al 94', però, arriva il gol di Augustinsson, che rende vano il definitivo pareggio al 98' firmato su rigore ancora da Kleindiest.