Allarme Coronavirus, gli ultras del PSG: "Inciteremo la squadra fuori dallo stadio"

Romain Mabille, capo ultras del PSG, ha parlato a Europe1.fr della chiusura dello stadio al pubblico in vista della partita contro il Borussia Dortmund prevista per mercoledì: "E' una decisione catastrofica - afferma il tifoso - Non capiamo: i centri commerciali, le scuole e i parchi di divertimento sono aperti. Due giorni fa si sono giocate le partite regolarmente a porte aperte e senza problemi e il PSG dovrà giocare solo davanti alle telecamere? Sappiamo che la situazione è complicata in Francia ma non capiamo la coerenza di queste decisioni. E' frustrante non poter incoraggiare i nostri giocatori. Se potremo, chiederemo a tutti i tifosi di recarsi intorno allo stadio per incitare la squadra da fuori. E' importante che vengano allo stadio per spingere la squadra in Champions".