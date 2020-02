vedi letture

Allarme Coronavirus, Ministro Salute francese assicura: "Nessun divieto per i tifosi juventini"

Nessun divieto di trasferta per i tifosi della Juventus che mercoledì si recheranno a Lione per seguire i bianconeri nella sfida di Champions League. Lo ha annunciato a France 2 il Ministro della Salute francese, Olivier Véran, che ha parlato del pericolo Coronavirus, un problema che in Italia ha portato al rinvio di ben quattro partite di Serie A: "Non esiste ordine di divieto, non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi. La chiusura dei confini non avrebbe alcun senso; siamo in contatto costante con il Governo, la Prefettura del Rodano, l'agenzia sanitaria regionale e l'UEFA. Ieri sera, quest'ultima ci ha assicurato di seguire da vicino la situazione e di essere in contatto con i club e le autorità responsabili". Per il momento, in Francia non si è presa nessuna decisione in merito a un eventuale cancellazione di eventi nazionali ed internazionali.