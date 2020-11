Alle 20 la finale di Champions africana: al Cairo sarà derby tra Zamalek ed Al Ahly

Si giocherà alle 20 di stasera la finale della Champions League africana, che designerà la squadra partecipante al prossimo Mondiale per club. Di fronte ci saranno per la prima volta due squadre dello stesso Paese e della stessa città: Zamalek ed Al Ahly, formazioni egiziane (precisamente da Il Cairo) daranno vita a un derby come sempre molto acceso. Si affronteranno allo Stadio Internazionale del Cairo, a porte rigorosamente chiuse, ma il rischio disordini resta altissimo. E la mente riporta subito a quanto successe nel 2018, prima dell'andata della finale di Libertadores tra Boca e River Plate. Cinque titoli continentali contro otto, una rivalità accesa, non solo sul piano sportivo, che racchiude più di un secolo di storia egiziana. Stasera si scriverà un nuovo capitolo.