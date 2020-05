Argentina, è morto "El Trinche" Carlovich: era stato aggredito e derubato della bicicletta

vedi letture

"El Trinche" non ce l'ha fatta. Tomás Carlovich, leggenda del calcio argentino, è morto all'età di 71 anni. Nella giornata di mercoledì era stato vigliaccamente aggredito da dei ladri che tentavano, riuscendoci, di rubargli la bicicletta. Nella colluttazione Carlovich è caduto per terra battendo violentemente la testa al suolo. Bruno Carlovich, uno dei figli di Felipe, ha ricostruito i fatti: "Papà era sulla sua bicicletta e due ragazzini gli si sono avvicinati per assalirlo e uno lo ha colpito alla testa. Lui sta male per il colpo che si è verificato quando è caduto. Mio padre aveva una bicicletta nuova, ma questo non è un motivo per aggredirlo, dal momento che altre quattro vecchie biciclette gli erano state rubate". Carlovich è considerato in Argentina come uno dei migliori giocatori della sua epoca, al punto che Diego Armando Maradona, suo grande estimatore, lo ha definito più forte di lui.