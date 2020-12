Argentina, ricoverato in terapia intensiva l'ex commissario tecnico Sabella

vedi letture

Alejandro Sabella, ex commissario tecnico dell'Argentina, si trova in una clinica di Belgrano ricoverato in terapia intensiva a seguito del complicarsi delle sue condizioni di salute. Problemi cardiaci per l'allenatore, aggravati da un virus contratto in ospedale.66 anni, Sabella ha condotto la nazionale argentina al secondo posto nei Mondiali 1994.