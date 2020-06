Arsenal, altra tegola per Arteta: Martinelli si fa male al ginocchio. "Ne avrà per mesi"

Gabriel Martinelli resterà fuori a lungo. Lo ha dichiarato il manager dell'Arsenal, Mikel Arteta, in conferenza stampa. L'attaccante brasiliano ha accusato un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro e si sottoporrà a ulteriori controlli nei prossimi giorni, ma non c'è fiducia su un suo pronto recupero: "In uno scontro con un compagno, ha subito un infortunio al ginocchio. Non ci sono buone notizie: i medici stanno valutando l'entità del problema, ma non sta bene. Sembra che resterà fuori per mesi".

Martinelli si aggiunge a un lungo elenco di indisponibili: Leno resterà fuori per 6 settimane, mentre Pablo Mari tornerà tra 2-3 mesi.