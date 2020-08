Arsenal, Arteta: "Gabriel Magalhaes in dirittura d'arrivo. È il profilo giusto per noi"

vedi letture

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha confermato che la trattativa per l'acquisto di Gabriel Magalhaes dal Lille è in dirittura d'arrivo: "L'acquisto non è ancora perfezionato. Sapete bene che lo seguo da tempo e spero che l'affare si chiuda. Sarà tutto ok quando saranno completate le visite mediche e ci sarà la firma. A volte sembra che i dettagli finali siano semplici ma non è così, ad ogni modo siamo ottimisti. È il profilo giusto per la nostra squadra".