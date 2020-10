Arsenal, Arteta: "Stasera atteggiamento perfetto. Pepe? Può fare la differenza, sempre"

Mikel Arteta commenta felice il successo colto stasera contro il Dundalk, in Europa Leagu. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono davvero contento di come abbiamo affrontata la partita. Il nostro atteggiamento fin dall'inizio è stato perfetto. Sapevamo che sarebbero stati un blocco basso davanti alla difesa, ma l'abbiamo affrontato bene. Abbiamo ottenuto i gol giusti nei momenti giusti e poi abbiamo gestito la situazione. Pepe? Si prende rischi e gioca bene, può fare la differenza in ogni gara che gioca. Il prezzo del suo acquisto? Non credo sia una cosa che lo condiziona, conoscendo Nico...".