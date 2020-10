Arsenal, Arteta sul caso Ozil: "È un mio fallimento. Non sono riuscito a farlo rendere al meglio"

Alla vigilia dell'esordio in Europa League dell'Arsenal in casa del Rapid Vienna, Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, è tornato sull'esclusione dalla rosa di Mesut Ozil: "Il mio lavoro è quello di far esprimere il meglio dai miei giocatori. Su Ozil mi sento di aver fallito perché volevo il Mesut migliore e sono andato molto vicino ad averlo. Ho capito di non esserci riuscito e ho dovuto tenerlo fuori dalla rosa. Questa è la realtà dei fatti, nel calcio tutto può succedere e l'ho imparato negli anni".