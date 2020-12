Arsenal, cinque vittorie su cinque. Come nel 2005/06 quando arrivò in finale di Champions

Un cammino che fa ben sperare. È quello dell’Arsenal che ha vinto le prime cinque gare della fase a gironi in Europa League. Il club londinese, qualificazioni escluse, era riuscito solo una volta a fare un filotto simile e il ricordo di quella stagione è indelebile nelle menti dei tifosi. Nel 2005-06 i Gunners infatti vinsero le prime cinque gare del girone di Champions League arrivando poi in finale. Una finale però persa contro il Barcellona di Eto’o e Ronaldinho.

5 - Arsenal have won each of their first five matches to a season in major European competition (excluding qualifiers) for only the second time, having last done so in the 2005-06 UEFA Champions League, reaching the final that season. Harbinger. #UEL pic.twitter.com/iaac5YzkSI

— OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2020