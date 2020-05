Arsenal, Dani Ceballos: "Ho un contratto col Real e mi sento pronto per la sfida che verrà"

Intervistato da Deportes Cuatro, il centrocampista spagnolo Dani Ceballos non ha mostrato dubbi sul suo futuro: "Sono felice di avere un contratto col Real Madrid. Mi sento molto più preparato adesso per la sfida che verrà", le parole del giocatore in prestito all'Arsenal fino a fine stagione. Al centro dei rumors di mercato ormai da mesi, l'ex Betis sembra così determinato a tornare a Madrid in estate per prendersi una rivincita in maglia merengue.