Arsenal, le prime parole di Willian: "Convinto dalla grandezza del club e dal progetto di Arteta"

In mattinata è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento all'Arsenal. Ecco le prime parole di Willian da giocatore dei Gunners: "Sono molto contento di essere diventato un giocatore dell'Arsenal. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di giocare con i miei compagni di squadra. Ho preso questa decisione perché l'Arsenal è uno dei club più grandi del mondo e poi c'è un nuovo progetto con Mikel Arteta", ha detto al sito ufficiale del club.

"Penso che questo club meriti di tornare grande e voglio far parte di questo progetto. Far parte della famiglia dell'Arsenal è fantastico. Sono molto felice. Cercherò di aiutare la squadra a vincere trofei: faremo il possibile per vincere ogni partita. Mi allenerò sempre duramente e darò il 100% in campo per aiutare la squadra".