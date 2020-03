Arsenal, Mustafi: "Futuro? Impossibile rispondere a questo con la situazione che stiamo vivendo"

“Siamo in una situazione tale che non è possibile pensare al futuro professionale” sono queste alcune delle dichiarazioni che Shkodran Mustafi, difensore dell’Arsenal, ha rilasciato a SkySport Deutschland in merito a quello che sarà il suo domani sul rettangolo verde. “Nessuno di noi adesso è in grado di sapere quando potremo tornare a giocare. Solo dopo che sarà finito tutto questo potremo tornare a pensare ad una risposta logica alle domande sul futuro della mia carriera. Anche lo stesso Arsenal adesso ha cose più importanti a cui pensare rispetto al mio futuro”.