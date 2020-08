Arsenal, stipendio d'oro per Willian: guadagnerà 13 milioni a stagione

vedi letture

Cambio di squadra ma non di città per Willian che ha lasciato il Chelsea dopo la naturale scadenza del suo contratto per accasarsi all'Arsenal. Il brasiliano ha firmato un triennale con i Gunners e secondo quanto riporta il Daily Mail guadagnerà ben 13 milioni di euro a stagione. Un'ingaggio d'oro per Willian, che è stato a lungo accostato anche alla Juventus.