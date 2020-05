Arsenal, uno sguardo al futuro: trovato l'accordo per il classe 2000 Lewis

Colpo in prospettiva per l'Arsenal. In attesa di tornare in campo per il finale della Premier League, il club londinese ha messo a segno un acquisto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta VG, i Gunners avrebbero raggiunto l’intesa con l’esterno d’attacco del Fran Larvik George Lewis.