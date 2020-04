Astinenza da calcio? As trasmetterà il campionato bielorusso e tagiko

Avete voglia di calcio e siete stanchi delle repliche? Nel mondo sono rimasti 4 campionati in cui si gioca regolarmente: Burundi, Nicaragua, Bielorussia e Tagikistan. Proprio questi ultimi due saranno trasmessi in diretta dal sito ufficiale di As. Si parte con Neman Grodno-Belshina Bobrysk, in programma alle 18 e valida per il campionato bielorusso, che vedrà tramesse domani altre 3 partite. Sempre domani spazio anche al campionato del Tagikistan con il derby della capitale fra Lokomotiv Pamir e Dushanbe 83.