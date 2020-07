Atletico, Koke: "Abbiamo una sola cosa in testa, provare a vincere la Champions League"

Conclusa la Liga Koke, capitano dell'Atletico Madrid, fa il punto della situazione in casa dei Colchoneros in vista della Champions League: "Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto: qualificarci per la prossima Champions League. Ora tutti abbiamo una sola cosa in testa, provare a vincere la Champions League. Ogni partita è una finale, la prossima è contro il Lipsia. Vogliamo passare il turno e abbiamo tutto per potercela fare