Ufficiale La historia continua. Koke ha rinnovato il contratto con l'Atletico Madrid

vedi letture

Il centrocampista Koke ha rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid. L'annuncio è arrivato in questi minuti dai canali social dei Colchoneros: il suo precedente contratto scadeva al termine di questa stagione ma già da settimane si parlava di un accordo imminente per il prolungamento. Ora ci sono anche le firme, con Koke che si è legato all'Atletico Madrid per un'altra stagione, quindi fino al giugno del 2025.

Classe '92, Koke è il calciatore con più presenze nella storia dell'Atletico Madrid: in totale sono 626 i gettoni in maglia biancorossa, numero evidentemente destinato ad aumentare ancora visto il prolungamento del matrimonio. "La historia continua", ha scritto il club spagnolo sui propri canali social.