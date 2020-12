Atletico Madrid, Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo. Out Trippier

L'Atlético Madrid è tornato ad allenarsi dopo alcuni giorni di vacanza per le vacanze di Natale. Simeone ha avuto la buona notizia che Giménez si è già allenato con il gruppo. Il difensore uruguaiano sarà a disposizione dell'allenatore per le prossime partite e si è lasciato alle spalle l'infortunio subito nella partita contro il Bayern lo scorso primo dicembre. Trippier, sanzionato dalla Federazione inglese, non ha partecipato alla seduta e l'Atlético, che ha fatto ricorso contro la sua squalifica, preferisce che non si alleni finché la sua situazione non sarà chiarita.