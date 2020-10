Atletico Madrid, Simeone dopo il 4-0 col Bayern: "Non so se abbiamo fatto troppi errori noi o..."

Il 4-0 di ieri all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco è la peggior sconfitta in Champions League dell'Atletico Madrid sotto la gestione di Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino ha così commentato il match nel dopopartita: "Non so se abbiamo fatto noi troppi errori e se il risultato è figlio della loro qualità, del loro saper sfruttare bene le situazioni di gioco, dello loro combinazione veloci o del fatto riescano a portare avanti giocatori in area. Oppure perché, persa la palla, contrattaccavano velocemente. Io, ovviamente, desiderò ripeterlo, mi tengo stretto lo spirito della mia squadra, che ho apprezzato".